Bodrum'da 8 Mart etkinlikleri bir hafta sürecek

01 Mart 2022 Salı, 12:04

4 -11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında tüm kadınlara çağrı yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt; güvenli, eşitlikçi ve şiddetsiz bir kent için kadınlarla birlikte çalışmaya, üretmeye kararlı olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirildiği, yaygınlaştırıldığı; her türlü ayrımcılığın ve ötekileştirmenin ortadan kalktığı bir toplum hem dünya hem ülkemiz için hem de Bodrum için en büyük taleplerimizden ve amaçlarımızdan biri. Bodrum Belediyesi olarak bu hedefe doğru ilerlerken sizlerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizi duyurmak isterim. Kadının yok sayıldığı bir toplumu medeniyet ölçüsü çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Bodrum Belediyesi güvenli, eşitlikçi ve şiddetsiz bir kent için kadınlarla birlikte çalışmaya, üretmeye kararlı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirileceğimiz programlara katılımınız bizi onurlandıracaktır.”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde yapılacak olan etkinliklerle ilgili olarak Dernek Başkanı Figan Erozan ise şöyle konuştu:

“Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini başlattığı 16. Yüzyıl’dan 19. Yüzyıl’a gelindiğinde, tarih 08 Mart 1857'yi gösteriyordu ve Amerika'nın New York eyaletinde, olağanüstü bir grev başlatıldı. Talepler çok açık ve netti: Eşit ücret, 8 saatlik mesai ve insan onuruna uygun çalışma koşullarının oluşturulması. Grev sırasında fabrikada çıkan yangında kilitli kalan kadınlar yanarak öldüler. İşte, o andan itibaren kadınların 8 Mart 1857 tarihinde verdikleri o mücadeleyi ve tüm dünyada kadınların evlerde, fabrikalarda, sokaklarda, adliyelerde, meclislerde ve erkek egemen siyasete ve patriarkaya karşı verdikleri mücadeleyi ve direnişi kutlamak için alanlara çıkıyorlar. 8 Mart her kadının hem kendisi için verdiği mücadelenin hem de bir araya gelen kadın örgütlülüğünün kutlandığı bir gündür. Kadınlar eşitlik mücadelesinden asla vazgeçmediler, bugün bu mücadele her zaman ki kadar elzem ve kaçınılmaz.”

ETKİNLİK PROGRAMI

4 Mart 2022



Panel: Mor Cepken Şöleni

Saat: 13:30- Herodot Kültür Merkezi

Konuşmacı: Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel, Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Prof. Dr Pınar Ülgen, Doç. Dr. Münevver Ebru Zeren, Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aysel Dıngıl Ilgın, Bodrum Belediyesi TCE Büro Sorumlusu Esra Kıymaz

7 Mart 2022

Tiyatro: Kurdele Ya Da Artı Sonsuz (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Saat: 20:00- Nurol Kültür Merkezi

8 Mart 2022

Fotoğraf Sergisi: Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalışmaları “Anılarla Bodrum Sohbetleri” Çalışma Grubu

Geçmişten Günümüze Bodrum’da Kadın ve Yaşam- Sergi Açılışı

Saat: 10:30- Trafo Kafe

YEEP Basın Toplantısı

Saat: 11:00- Trafo Kafe

Katılımcılar: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, İlknur Ülküm Seferoğlu, Kadın Koalisyonu Koordinatörü, İlknur Üstün, Avrupa Kadınlar Lobisi Uzman Dr. Selda Acuner, RWI Program Danışmanı Bahar Özden Coşgun

9 Mart 2022

Resim Sergisi: MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kadın Sanatçılar Sergi Açılışı

Saat: 13:00 – Herodot Kültür Merkezi

Söyleşi: Sanatta, Siyasette ve Hayatta Kadınların Yolculuğu

Saat: 14:00 – Herodot Kültür Merkezi

Katılımcılar: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Eski Bakan İmren Aykut, Şair/Akademisyen Yelda Karataş, Gazeteci /Yazar Ayşe Düzkan, Akademisyen Doç. Dr. Esra Sağlık, Müzisyen/ Yazar Jehan Barbur, Sporcu Yeliz Yılmaz

10 Mart 2022

Tiyatro Oyunu: Hayal Satıcısı- Berna Laçin

Saat: 17:00 Nurol Kültür Merkezi

11 Mart 2022



Konser: Neveser Kadın Topluluğu

Saat: 20:00 Herodot Kültür Merkezi