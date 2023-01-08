Bodrum'da acı kaza: Otomobilin çarptığı at öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çarptığı at öldü; araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde, önceki gün saat 18.30 sıralarında Turgutreis istikametine seyreden 16 AJV 118 plakalı otomobil, Bodrum Ticaret Odası’nın geçtikten yaklaşık 50 metre sonra yola aniden çıkan ata çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Ata çarptıktan sonra hızını alamayan otomobil, önce çöp konteynerine çarpıp, ardından kaldırıma çıkarak tabelayı devirdi. Otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı.
AT KURTARILAMADI
Otomobilin çarptığı at öldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Belediye ekipleri de ölen atı bölgeden kaldırdı.
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