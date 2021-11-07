Bodrum'da cezaevinde avukat Çetinkaya'nın sır ölümü: Kemer araştırılıyor

07 Kasım 2021 Pazar, 16:40

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Orçun Çetinkaya geçen hafta bir dava için stajyer avukatıyla birlikte İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Cuma günü ise stajyer avukat, savcılığa giderek Çetinkaya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Soruşturma başlatan savcılık, Çetinkaya'yı ifadeye çağırdı. İfade veren Çetinkaya suçlamaları kabul etmeyerek kendisine 'iftira' atıldığını savundu ancak tutuklandı.

Mumcular bölgesindeki S tipi cezaevine konulan Çetinkaya merdiven korkuluğuna kemer ile asılı olarak bulundu. Soruşturma kapsamında kemerin cezaevine nasıl girdiği konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ZİYARETÇİLER İNCELENİYOR

Avukat Çetinkaya'nın kemerle asılı halde ölü olarak bulunmasının ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, Çetinkaya'nın cezaevine girdikten sonra gelen ziyaretçiler ile dışarıdan getirilen eşyaların tek tek araştırıldığı ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.