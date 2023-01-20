Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 14:35

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 14:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ile çevresi için fırtına ve yağmur uyarısı yaptı. Beklenen fırtına, Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Fırtınada kıyıya vuran dalgaların boyu, zaman zaman 3 metreye ulaştı.

'DENIZE AÇILMAYIN' UYARISI

Kos-Bodrum feribot seferleri de iptal edildi. Yarımadanın güney bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılara, 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı.

Ayrıca bölgesel etkili olan yağmurlarla Gündoğan bölgesinde gökkuşağı görüldü.

Kentte öğleden sonra sağanak etki olmasının beklendiği de kaydedildi.

Gece saatlerinden itibaren ise fırtına ve yağmurun etkisini kaybedeceği belirtildi.