Bodrum'da fırtına ve sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde özellikle gece etkili olan fırtına nedeniyle birçok mahallede ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısından sonra dün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla sabaha karşı sağanak da başladı.
Fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik altyapısında arızalar oluşurken, birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.
Çırkan, Bahçelievler, Yokuşbaşı, Akyarlar, Kızılağaç mahallelerinde devrilen ağaçlar, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kaldırıldı.
Öte yandan sağanak nedeniyle yollarda yoğun su birikintileri oluştu.
Bodrum'da sabah saatlerinden sonra fırtına etkisini yitirirken, yarına kadar şiddetli yağmurun aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.
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