Bodrum’da katliama devam

Yayınlanma: 30.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.05.2023 - 04:00

Sadece Bodrum’da yıl başından bu yana 11 farklı proje için onay verildi veya çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı. Bu projelerden biri de kamuoyunda sıklıkla tartışılan bölgelerden Cennet Koyu’nda yer alıyor. Bodrum Ada Otelcilik, etrafı ormanlık alanlarla çevrili ve Cennet Koyu manzaralı bölgede otel inşa etmek için başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sisteminde yer alan bilgiye göre projeye onay verilmesi halinde 32 bin 620 metrekarelik alanda otel yapılacak. 82 milyon 640 bin TL değerindeki projeyle birlikte bölgede 13 bloktan oluşan 108 oda inşa edilecek.

YİNE 5’Lİ ÇETE

Öte yandan koydaki bir diğer tehdit ise muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı iş insanı Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’in otel projesi. Bir bölümü 2. derece doğal ve 3. derece arkeolojik SİT alanını kapsayan projeyle 409 bin metrekarelik alanda 100 villa inşa edilmek isteniyor. Yurttaşların ücretsiz olarak yararlanabildikleri birkaç plajdan biri olan koyun kiralanması ise tepkilere neden oldu.