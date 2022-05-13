Bodrum kıyılarında 'beyaz kum' seferberliği: Belediye engel oldu
Bodrum'da sahillerin doğal görünümünü değiştirerek ekolojik dengeyi bozan beyaz kum serim işlemlerine belediye ekipleri müdahale ediyor.
Bodrum Belediyesi ekipleri Gümbet Koyu’nda bir otelin sahiline beyaz kum serimi yaptığı ihbarını alan belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan incelemeler sonucunda, 13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi yapılmadığı tespit edildi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sırasında ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığı belirlendi.
Yerinde yapılan kontrollerde çuvallardaki beyaz kum ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulandı. İncelemelerin ardından beyaz kum dolu çuvallar, belediye ekipleri kontrolünde iş makinesi yardımıyla getirildiği tıra geri yüklenerek bölgeden gönderildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, ekiplerimiz ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını bozacak müdahalelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir” dedi.
Video Haberler
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!
- 'Kaşıkçı Elması' iddialarına açıklama geldi
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- Milyonlarca arı katledildi, arı ırkları çalındı
- Erdoğan: 'Engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz'