Bodrum'da klasik türkülerle yeni yıl konseri

Bodrum'da klasik türkülerle yeni yıl konseri
Bodrum Art Project, Pekdemir Kültür Sanat tarafından organize edilen ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan “Pocket Opera’ grubunun “Klasikten Türkülerimize” yeni yıl konseri 28 Aralık akşamı Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.
Saat 20:00 de başlayacak olan konser programında Carmen operasından La Bohème operasına, Torna a Surriento’dan O Sole Mio’ya, Fikrimin İnce Gülün’den İzmir'in Kavakları’na uzanan bir program sunulacak. Konsere Bodrum Belediyesi, Bant Boru, Mandarin Resort Otel, Bodrum Begonvilcisi ve Foto Cavit katkılarıyla destek veriyor.
Konserin biletleri Bodrum Oasis’te İmge Kitabevi’nde satışa sunuldu. Biletler ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği’nden de temin edilebilir. Sanatseverler arzu ettikleri takdirde bu telefon numaralarından (İmge Kitapevi 0536 273 8934) rezervasyon yaparak biletlerini ayırtıp banka havalesiyle ödemelerini gerçekleştirebilir, konser akşamı da Heredot Kültür Merkezi gişesinden alabilirler. Herodot Kültür Merkezi girişinde HES sorgulaması yapılması İçişleri Bakanlığı Pandemi Genelgesi uyarınca zorunludur. Katılımcılarımızın aşı veya son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi sonucunu göstermeleri gerekmektedir.
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