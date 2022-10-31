Bodrum'da ölen 3 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla savcılık soruşturma başlattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yurttaşlar tarafından bakılan 3 köpek ölü bulundu. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Konacık Mahallesi Pedasa Caddesi’nde çevre sakinleri tarafından bakılan 2 köpek, dün akşam saatlerinde biri yol ortasında, diğeri kaldırımda hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi Petbulance ekibi tarafından yapılan incelemede 2 köpeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de bölgede inceleme yaptı.
Bugün sabah saatlerinde bir köpek daha aynı bölgede ölü bulundu. Köpek, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden alındı. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.
Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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