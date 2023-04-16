Bodrum'da ralli işkencesi: Bu rezaletin sorumlusu kim?

Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:20

Güncelleme: 16.04.2023 - 11:49

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum 69 otomobil ve 138 sporcu ile start aldı.

Sporcular 388 km uzunluğundaki parkurda mücadele etti.

Ralli nedeniyle Bodrum’un tek ana yolu olan ve Milas-Bodrum yolu tek şeride düşürüldü.

Organizasyonda nedeniyle kapanacak yolların yurttaşlara bildirilmemesi ise isyan ettirdi.

Kapanan yollar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kente giriş çıkış yapılamadı. Kenti dünyaya bağlayan tek yolunda oluşan trafik nedeniyle Milas-Bodrum Havalimanı’nı kullanacak yurttaşlar ve turistler uçaklarını da kaçırdı.

Mağduriyetlerini bir yere de bildiremeyen yurttaşlar “Bu rezaletin sorumlusu kim?” diye isyan etti.