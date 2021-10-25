Bodrum'da RES’lere karşı direniş

25 Ekim 2021 Pazartesi, 14:42

Bodrum'da bir araya gelen çevreciler, Güvercinlik mahallesinde, İzin Tepe, Moralıncı Tepe, Sivri Tepe, Ardıç Tepe, Yılanlı Tepe, Düz Tepe, Denizgören Tepe ve Kocasarnıç Tepe mevkilerinde kurulması planlanan ve daha önce mahkeme tarafından 'ÇED gerekli değildir' kararı iki kez iptal edilen Güvercinlik Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'ÇED olumlu' raporu verilmesine karşı doğa yürüyüşü yaptı.

Bodrum Çevre Platformu Avukatı Remzi Kazmaz'ın çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, "Leleglerin yolunda, atalarımızın izinde RES'lere karşı Doğa ve Çevre Yürüyüşü" ile selerini duyurmaya çalıştı.

Yürüyüş öncesi konuşan Bodrum Çevre Platformu avukatı Remzi Kazmaz, “Biz bugün Bodrum sevdalıları olarak toplandık. Bir doğa mücadelesi yapıyoruz. Üzerinde yaşadığımız Bodrum Yarımadası’na olan vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Bodrum’a vefa borcunu ödemek için toplanan insanlarla, burada 7 köy üzerinde kurulmaya çalışılan RES’lere karşıyız. Halkın örgütlü mücadelesini, hukukla birleştirerek buradaki RES’leri sonlandırmak zorundayız. Sadece hukukla yolumuza devam ettiğimiz zaman, haklı olduğumuz davalar maalesef mahkemeden geri dönmekte. Bu nedenle Muğla İdare Mahkemesi’nde açtığımız davayı sonlandırmak için size ihtiyacımız var. Biz köylülerle direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Biz tarih ve kültür mirasını Lelegler’den aldık. Birazdan yürüyüşümüzde siz de karar vereceksiniz, RES’lerin bu alanda kurulması doğru mu değil mi diye. Kendi iradenizle vereceğiniz bu kararla bize destek olarak geri dönecek.” dedi.