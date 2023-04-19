Bodrum'da sahile 'beyaz kum' döken firmaya işlem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat firmasının sahile beyaz kum dökmesine ilişkin tutanak tutuldu.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:00
Bodrum'da sahile 'beyaz kum' döken firmaya işlem
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Bodrum Belediyesi, Torba Mahallesi Demir mevkisinde bir inşaat firmasının sahile beyaz kum döktüğü ihbarını aldı. Bölgeye giden zabıta ekipleri, beyaz kumun döküldüğünü tespit edip, firma hakkında tutanak düzenlendi.

Ekipler, bölgedeki kumun kaldırılmasını istedi ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na haber verildi. Beyaz kumun açığa taşınmaması için deniz içerisine de beton bloklar yerleştirildi.

Mart ayında da Turgutreis Mahallesi'ndeki bir otelin plaja beyaz kum dökmesi tepki çekmiş ve yine belediye ekiplerince tutunak tutulmuştu.


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