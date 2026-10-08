Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler üst üste yapılan yemekhane zamlarına isyan etti: Ablukadan sonra soruşturma tehdidi

Üniversitelerde öğrencilerin beslenme hakkı, artan yemekhane ücretleri ve yaşam maliyetleri uzun süredir tartışılırken Boğaziçi Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yapılan üst üste zamlar öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Yemek ücretlerine kısa sürede üçüncü kez zam yapıldığını ve 50 liradan 85 liraya çıkarıldığını belirten öğrenciler eylem yaptı. Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun (ÖTK) çağrısıyla önceki gün öğle saatlerinde kuzey kampüsteki yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, zam kararını protesto etti.

Eylem sırasında öğrenciler yemekhane turnikelerinden ücret ödemeden geçti. Ardından yemekhane personelinin yanına geçen öğrenciler boneleri takarak servis tezgâhının başında arkadaşlarına yemek dağıttı.

Eylemin ardından kampüse yüzlerce polis getirildi, çok sayıda özel güvenlik çalışanının da ek mesaiye çağrıldığı belirtildi. Eylemler dün de sürerken bazı öğrencilere Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fazıl Önder Sönmez imzasıyla gönderilen ve Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün 6 Ekim tarihli yazısına atıf yapılan e-postalarda ise yemekhane işleyişini ve hizmet akışını “bozucu nitelikte eylemde bulunulduğunun tespit edildiği” belirtilerek haklarında disiplin soruşturması açılacağı bildirildi. Benzer eylemlerin tekrarlanması durumunda yeni soruşturmalar açılacağı da ifade edildi.

Bir Boğaziçilinin yemek gideri aylık 7 bin TL’yi aşıyor. KYK kredisi ise 4 bin TL.

‘ZAMMI KARTI OKUTUNCA ÖĞRENİYORLAR’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri Şenol Solum, tartışmanın yalnızca son yapılan zamdan ibaret olmadığını belirterek üniversitede şeffaflık, katılımcılık ve denetim mekanizmalarının giderek ortadan kaldırıldığını söyledi.

Solum, geçmişte yemekhane ücretlerinde artış gündeme geldiğinde yetkili sendikayla görüşüldüğünü ve en azından bir müzakere zemini bulunduğunu belirterek “Bugün böyle bir mekanizmadan söz edemiyoruz” dedi. Personelin yemek ücretlerinin maaştan kesildiğini belirten Solum, birçok çalışanın bir öğün için ne kadar ödeme yaptığını dahi bilmediğini söyledi. Öğrencilerin ise kimi zaman fiyat artışını yemekhanede kartlarını okuttuklarında öğrendiğini ifade eden Solum, düzenli ve açık bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

Solum, özellikle kahvaltı menüsünün geçmiş yıllara göre zayıfladığı yönünde öğrenci ve çalışanlardan şikâyetler geldiğini kaydetti.

Geçmişte faaliyet raporlarında yer alan öğün sayılarının 2025 raporunda paylaşılmadığına da dikkat çeken Solum, “Öğrencinin yeterli ve sağlıklı bir öğüne ulaşması bizim açımızdan bir lütuf ya da ticari hizmet değil, kamusal eğitim hakkının ayrılmaz bir parçasıdır” diye konuştu.

‘CİDDİ BİR ÖLÇÜ SORUNU’

Kamuoyunda yüz milyarlarca liralık fon tartışmaları sürerken öğrencinin yediği bir öğünün kamu kaynağı hassasiyeti üzerinden gündeme getirilmesini eleştiren Solum, “Burada ciddi bir ölçü sorunu var” dedi. Kampüse yüzlerce polis getirildiğini, onlarca özel güvenlik çalışanının da ek mesaiye çağrıldığını belirten Solum, bu güvenlik organizasyonunun da kamusal bir maliyet yarattığına dikkat çekti.

Sorunun üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında diyalogla çözülebileceğini belirten Solum, “Bir tarafta öğrencinin yediği bir tabak yemek üzerinden kamu kaynağı tartışması yürütülürken, diğer tarafta yüzlerce polisin kampüse sevk edilmesinin maliyeti neden konuşulmuyor?” diye sordu.