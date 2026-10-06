Boğaziçi Üniversitesi'nde yemekhane zamlarına karşı eylem: Öğrenciler turnikeleri aşıp yemek servisi yaptı

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin temel ihtiyaçlarından biri olan yemekhaneye yönelik zamlar tepki çekmeye devam ediyor.

Üniversite yönetiminin son düzenlemesiyle yemekhane ücretleri bir yıl içinde 50 TL’den 65 TL’ye, ardından 75 TL’ye ve son olarak 85 TL’ye yükseltildi.

Öğrenciler, artan yemekhane ücretlerinin üniversitedeki ekonomik krizin yükünü öğrencilere çıkardığını belirtti. 2021 yılında üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin bir öğün yemek için 4,10 TL ödediğini hatırlatan öğrenciler, beş yıllık süreçte fiyatların 20 katın üzerinde arttığına dikkat çekti.

‘KRİZİN YÜKÜNÜ BİZ TAŞIMAYACAĞIZ’

Öğrenciler, eğitim hayatlarının hayat pahalılığı ile yurt ve yemekhane zamlarının gölgesinde geçtiğini belirterek üniversite yönetimine tepki gösterdi.

Öğrenciler, “Krizin yükünü biz taşımayacağız, nitelikli ve erişilebilir beslenme haktır” ifadeleriyle zamların geri çekilmesini talep etti.

‘MÜŞTERİ DEĞİL, ÖĞRENCİYİZ’

Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun (ÖTK) çağrısıyla bugün öğle saatlerinde Kuzey Kampüs’teki yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, zam kararını protesto etti.

Eylem sırasında öğrenciler yemekhane turnikelerinden ücret ödemeden geçti. Ardından yemekhane personelinin yanına geçen öğrenciler boneleri takarak servis tezgâhının başında arkadaşlarına yemek dağıttı.

Eylemde “Müşteri değil öğrenciyiz” ve “Sermayeye değil, öğrenciye bütçe” sloganları atıldı.

‘YARIN YİNE BURADAYIZ’

Eylemin ardından açıklama yapan öğrenciler, yemekhane zammının derhal geri çekilmesini istedi. Barınma ve beslenme maliyetlerindeki artışın öğrencilerin eğitim hakkını da tehdit ettiğini belirten öğrenciler, mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

Öğrenciler, tüm sıra arkadaşlarını yarın yeniden yemekhanede buluşmaya ve zam kararına karşı tepki göstermeye çağırdı.