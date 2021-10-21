Boğaziçi’nde bir intihal daha

21 Ekim 2021 Perşembe, 15:53

Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM) içinde yer alan bir grup mezun, Boğaziçi Üniversitesi’ne Nisan 2021’de vekaleten genel sekreter atanan Nedim Malkoç’un yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal yaptığı bölümleri saptayarak, hazırladıkları kapsamlı raporları yüksek lisans derecesi aldığı Yeditepe Üniversitesi ile doktora derecesi aldığı Ankara Üniversitesi’ne incelenmek üzere iletti.

Ayrıca her iki rapor, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) ve Nedim Malkoç’un akademik kadrosunun bulunduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne de gönderildi.

'SİSTEMATİK-METODİK SAYILABİLECEK'

Malkoç’un yüksek lisans ve doktora tezleri üzerinde yaptıkları ayrıntılı inceleme sonucunda doğrudan intihal yapılan bölümleri, orijinal metinlerle karşılaştırarak ortaya çıkaran Boğaziçi mezunları, her iki tezde de intihalin birkaç arızi hatadan ibaret olmadığını, hatta sistematik-metodik sayılabileceğini belirtti.

DETAYLI ARAŞTIRMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Yanıltıcı referansların yoğunluğunu gördükten sonra, ilgili üniversiteler ile YÖK, ÜAK ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne intihal inceleme raporlarını ilettiklerini duyuran mezunlar, bu kurumların Etik İnceleme ve Soruşturma Komisyonları’ndan detaylı araştırma talebinde bulunduklarını açıkladılar.

Tezlerin büyük bölümünde farklı yazarların ifadelerinin, tırnak işareti ya da paragraf girintisi gibi alıntı olduğunu belirten doğru bir form kullanılmadan, kendi ifadesiymiş gibi gösterildiğine dikkat çeken mezunlar, bu şekilde peş peşe alıntılar üzerine kurgulanmış bölümler bulunduğunu, Malkoç’un bu alıntıları herhangi bir özgün düşünceye bağlamayıp bir tartışma getirmediğini de belirttiler.

'CİDDİ DÜZEYDE'



Bu kapsamda 10’dan fazla şikayet dosyasının ilgili kurumlara gönderildiğini açıklayan Boğaziçi mezunları, yanıltıcı referans kategorisinde sayılabilecek sorunlu bölümlerin sayısının ciddi düzeyde olduğunu, metodoloji bölümünü de kapsadığını ve alıntı olduğu halde hiç atıf olmayan ve kaynakçada belirtilmeyen kaynakların da bulunduğunu vurguladı.

'ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLARI DA KULLANMIŞ'

Ayrıca, lisansüstü tezlerde belirlenen amaçlar ve araştırma soruları doğrultusunda nitelikli ve özgün bir çalışma yapılmasının hedeflendiğini ve bu tezlerin, bilimsel olduğu akademik ölçütlerce kabul görmüş kaynaklara dayandırılarak yazılması gerektiğini vurgulayan mezunlar, “İntihallerin ötesinde Malkoç, bilimsellik kriterine de uymamış, artık orta öğretimde dahi kabul görmeyen, herhangi bir akademik değerlendirmeden geçmeden anonim kişilerce kaleme alınmış ve kontrolü mümkün olmayan açık çevrimiçi kaynakları da kullanmış” diye konuştu.

'HESAP VERMEK ZORUNDADIR'

Akademisyenlerin yazdığı tezlerin ve bunlar aracılığıyla kazandıkları ünvanların liyakatı temellendirdiğine dikkat çeken mezunlar, “Liyakat özgün akademik çalışmaların değeriyle bilimsel yetkinlikle ve akademik ahlakla oluşur. Üniversitemize bir gecede vekaleten genel sekreter atanan, atamada yürütmeyi durdurma kararına rağmen kayyum yönetimin korumasında SİT komisyonu gibi okulumuzda kalıcı hasar yaratabilecek kurul ve komisyonlarda görev yapmayı sürdüren Nedim Malkoç, tezlerindeki intihal iddialarıyla yüzleşip hesap vermek zorundadır. 150 yılı aşkın geleneği ile dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Boğaziçi üniversitesine, bilimselliği konusunda haklı kuşkular bulunan bir kişinin genel sekreter atanmasındaki amacı sorguluyoruz” açıklamasını yaptı.