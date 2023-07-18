Boğaziçi'ndeki köpekleri kampüsten belediye barınağına taşıyacaklar!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 16:21

Güncelleme: 18.07.2023 - 16:25

2001 yılında Hayat Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği tarafından kurulan, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 22 yıldır yer alan ve geçen günlerde rektörlüğün kararıyla zorla başka bir bölgeye taşınan Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi’nde (BUPaws) tartışmalar devam ediyor. 26 Mart tarihinde üniversite yönetimi tarafından kampüs içerisinde köpeklerin başka bir yere tahliye edilmesine gönüllüler tepki göstermiş, güvenlik ile aralarında arbede yaşanmıştı.

TARTIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Köpeklerin yeni barınağa geçmesinin ardından, burada da gerekli şartların sağlanmaması ve bölgedeki yurttaşların köpeklerden rahatsız olması nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı. Barınak gönüllülerinin bugün yaptıkları açıklamaya göre üniversite yönetiminin barınakta bulunan 42 köpeği kampüsten tamamen çıkartarak belediye barınağına aldırmak için adım attığı öğrenildi.

GÖNÜLLÜLERDEN AÇIKLAMA

Gönüllüler tarafından yapılan açıklamada, “Yıllardır bu köpeklere bakmak için kurulmuş bir dernek olduğumuzu bilen yönetim, İlçe Tarım’la iletişime geçerek köpeklerin dernek üzerine kayıtlı olduğu okuldan alınması gerektiğine dair bize 72 saat süre verdi. Aksi halde kampüs köpeklerimiz belediye barınağına alınacak. Neden milyonlarca lira kullanılmayacak yeni bir alan yapmak için hiç edildi? Neden apar topar köpekler yerlerinden edildi? Biz neden darp edildik? Aylardır yıktıkları halinden bir çöp oynatılmayan alan için neden hayvanlara bu süreç yaşatıldı. Kampus köpeklerimizin yuvası 22 yıldır Boğaziçi Üniversitesi’ydi, üniversiteyi güzelleştiren, kültürünün bir parçası haline gelen köpeklerimiz yuvalarından atılamayacak” ifadeleri yer aldı.