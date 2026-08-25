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Boğulma tehlikesi geçirmişti: Mehmet Emin'den 4 gün sonra acı haber!

Boğulma tehlikesi geçirmişti: Mehmet Emin'den 4 gün sonra acı haber!

25.08.2026 15:43:00
Güncellenme:
DHA
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Boğulma tehlikesi geçirmişti: Mehmet Emin'den 4 gün sonra acı haber!

Ordu’nun Kabataş ilçesinde Bolaman Irmağı’nda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Emin Eren, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Eren, bugün toprağa verildi.

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Kabataş ilçesine bağlı Eceli Mahallesi Çonkara Küme Evleri mevkiinde 21Ağustos’ta acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Emin Eren (12), Bolaman Irmağı’nda suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Eren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren, Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Mehmet Emin Eren, bugün hayatını kaybetti.

Mehmet Emin Eren için bugün saat 14.00’de Eceli Mahallesi’ndeki evinin önünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Eren’in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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İlgili Konular: #Ordu #Çocuk #boğulma

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