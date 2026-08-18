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Bolu'da 69 yaşındaki kadın balkonunda ölü bulundu

Bolu'da 69 yaşındaki kadın balkonunda ölü bulundu

18.08.2026 11:29:00
Güncellenme:
AA
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Bolu'da 69 yaşındaki kadın balkonunda ölü bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan 69 yaşındaki Hayriye C., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evinin balkonunda cansız halde bulundu.
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Bolu Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 69 yaşındaki Hayriye C'ye ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENECEK

Kapının açılmaması üzerine merdivenli itfaiye aracı yardımıyla balkondan içeri girmek isteyen ekipler, Hayriye C'yi balkonda hareketsiz halde buldu.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayriye C'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

İlgili Konular: #bolu #itfaiye

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