Bolu'da 69 yaşındaki kadın balkonunda ölü bulundu

Bolu Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 69 yaşındaki Hayriye C'ye ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENECEK
Kapının açılmaması üzerine merdivenli itfaiye aracı yardımıyla balkondan içeri girmek isteyen ekipler, Hayriye C'yi balkonda hareketsiz halde buldu.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayriye C'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.