Bolu'da 9 polis hastanelik oldu: 'Şüpheli koku' alarmı!

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti üzerinde yaptıkları uygulamada yabancı plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta gerçekleştirilen aramada benzin deposunda şüpheli bir maddeye rastlandı. Maddenin incelenmesi sırasında polisler yoğun kokudan etkilenince, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

"1 PERSONELİMİZ TABURCU EDİLDİ"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri devam etmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."