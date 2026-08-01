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Bolu’da antrenmanda boynunun üzerine düşen milli cimnastikçi entübe edildi

Bolu’da antrenmanda boynunun üzerine düşen milli cimnastikçi entübe edildi

1.08.2026 15:51:00
Güncellenme:
İHA
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Bolu’da antrenmanda boynunun üzerine düşen milli cimnastikçi entübe edildi

Bolu'da antrenman sırasında barfiks aletinden düşerek boynunun üzerine düşen 16 yaşındaki milli cimnastikçi Bahadır Çimen, ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. İlk ameliyatı başarılı geçen Çimen'in yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi.

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Bolu’da antrenman sırasında barfiks aletinden düşerek ağır yaralanan milli cimnastikçi Bahadır Çimen (16), Ankara’da tedavi altına alındığı hastanede entübe edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi’ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye şampiyonluğu bulunan ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden milli sporcu Bahadır Çimen, barfiks aletinde antrenman yaptığı sırada dengesini kaybederek boynunun üzerine düştü. Ağır yaralanan Çimen için salona sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çimen, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Çimen, operasyonun ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara’ya sevk edildi. İlk ameliyatının başarılı geçtiği öğrenilen Çimen’in, Ankara’da yoğun bakım ünitesinde doktorların kararıyla entübe edildiği belirtildi. Çimen’in tedavisi sürüyor.

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