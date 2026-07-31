Bolu'da feci kaza... Otomobil takla attı: Yaralılar var

D-100 kara yolunun Çaydurt Gişeleri mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul yönüne giden S.T. idaresindeki 06 DE 6282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, sürücü S.T. ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.