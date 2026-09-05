Bolu’da kayıp yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde, perşembe akşamından bu yana haber alınamayan Nuriye Bölükbaş’ı (70) bulmak için AFAD ve polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş’tan perşembe akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Nuriye Bölükbaş’ın gitmiş olabileceği değerlendirilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarında 1 araç, 1 zodyak bot ve termal dron kullanılıyor. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.