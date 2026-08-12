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Bolu'da kritik uyarı: Orman yangını riski artıyor

Bolu'da kritik uyarı: Orman yangını riski artıyor

12.08.2026 10:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bolu'da kritik uyarı: Orman yangını riski artıyor

Bolu Valiliği, Göynük ilçesi ve çevresinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin artacağı uyarısında bulundu.
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Bolu Valiliği tarafından yapılan uyarıya göre, bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 10-20 kilometre hızla esmesi, hamle hızının ise saatte 35-45 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 33 derece civarında seyredeceği, nem oranının da yüzde 40'ın altına düşeceği bildirildi. Bu meteorolojik şartların aynı zaman diliminde etkili olması nedeniyle söz konusu saatlerin orman yangını riski açısından kritik olduğu belirtildi. Yurttaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmamaları, cam şişe ve benzeri atıkları bırakmamaları istendi. Biçerdöver ve kaynak çalışmalarında da gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Valilik, yangın veya duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

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