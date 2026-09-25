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Bolu'da 'laf atma' tartışmasında kan aktı: Araçtan çıkarıp tekme yumruk dövdüler!

Bolu'da 'laf atma' tartışmasında kan aktı: Araçtan çıkarıp tekme yumruk dövdüler!

25.09.2026 15:59:00
Güncellenme:
DHA
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Bolu'da 'laf atma' tartışmasında kan aktı: Araçtan çıkarıp tekme yumruk dövdüler!

Mengen ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken “laf atma” tartışmasına dahil olan 64 yaşındaki M.K., iddiaya göre baba, oğlu ve iki çalışanın saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla darbedilen M.K. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Cadde ortasındaki saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Mengen ilçe merkezinde pazartesi günü akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ilçede esnaf olan M.K. (64), otomobiliyle arkadaşını eve bırakmak için giderken ilçe merkezinde durdu. Bu sırada yolda yürüyen R.U. ile M.K. arasında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

BURNUNDA KIRIK VE VÜCUDUNDA YARALANMALAR VAR!

R.U., aracın sürücü koltuğunda oturan M.K.’ye otomobilin açık olan penceresinden yumruk attı. Daha sonra yakınında iş yeri bulunan R.U.’nun oğlu G.U. ile iş yeri çalışanları da olay yerine geldi. Baba ve oğlu ile 2 çalışan, cadde ortasında M.K.’yi tekme yumruk dövdü. Yakınları tarafından hastaneye götürülen M.K.’nin burnunda kırık ve vücudunda yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında R.U., oğlu G.U. ve 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.U., tutuklandı, R.U. ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.U.’nun otomobilin içindeki M.K.’ye yumruk attığı, ardından olay yerine gelen grubun M.K.’yi araçtan çıkararak dövdüğü anlar yer aldı.

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