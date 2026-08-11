Bolu’da orman yangını: Kontrol altına alındı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Aksaklar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına karadan arazözlerle, havadan ise helikopterlerle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek verdi.

130 PERSONEL VE 32 ARAÇLA MÜDAHALE

Bolu Valiliği, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Valilik açıklamasına göre yangınla mücadele çalışmalarına AFAD, Orman Teşkilatı, Jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ, belediye ve itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinden oluşan 130 personel ve 32 araç katıldı.

Müdahaleye havadan 1 uçak, 3 helikopter ve 1 drone destek verdi.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.