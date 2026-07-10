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Bolu’da serinlemek için gölete giren orman işçisi kayboldu

Bolu’da serinlemek için gölete giren orman işçisi kayboldu

10.07.2026 00:52:00
Güncellenme:
İHA
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Bolu’da serinlemek için gölete giren orman işçisi kayboldu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için gölete giren 36 yaşındaki orman işçisi Hakan Çamoğlu, suda kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, Çamoğlu'nu bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek amacıyla gölete giren 36 yaşındaki orman işçisi suda kayboldu. Şahsı bulmak için ekipler tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kıbrıscık ilçesinde halk arasında ’Almanyalı Göleti’ olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu (36), serinlemek için gölete girdi. Çamoğlu’nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu panikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gölette kaybolan talihsiz işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

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