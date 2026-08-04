Bolu'da vahşet anları: Önce sevdiği yavru kediyi sonra boğarak katletti!

Bolu’nun Beşkavaklar Mahallesi’nde bir kişi, yanında getirdiği yavru kediyi yol kenarında boğarak öldürdü. Olay anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÖNCE SEVDİ, SONRA BOĞDU

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Melis Sokak’ta meydana geldi.

Elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran genç, elinde taşıdığı yavru kediyi bir süre sevip öptü. Ardından kediyi önce tek eliyle, daha sonra iki eliyle boğdu.

KEDİYİ KALDIRIMA BIRAKIP UZAKLAŞTI

Yavru kediyi öldüren kişi, hayvanı kaldırıma bıraktıktan sonra elektrikli motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.