Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve sağanak etkili oldu.

DHA
11 Nisan 2022 Pazartesi, 12:24
Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis
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İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde, sis ve sağanak etkili oldu.

D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi. 


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