Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis

11 Nisan 2022 Pazartesi, 12:24

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde, sis ve sağanak etkili oldu.

D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi.