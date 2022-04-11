Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve sağanak etkili oldu.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde, sis ve sağanak etkili oldu.
D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.
Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi.
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