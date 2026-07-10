Bolu'dan acı haber: Gölette kaybolan orman işçisinin cansız bedeni bulundu

Halk arasında 'Almanyalı Göleti' olarak bilinen gölette dün akşam saatlerinde, orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu serinlemek için gölete girdi.

Çamoğlu’nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını fark eden arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde Çamoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Çamoğlu'nun cesedi, sudan çıkarılıp otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.