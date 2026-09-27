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Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde şüpheli ölüm: Koğuş tuvaletinde hareketsiz halde bulundu

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde şüpheli ölüm: Koğuş tuvaletinde hareketsiz halde bulundu

27.09.2026 13:55:00
Güncellenme:
İHA
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Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde şüpheli ölüm: Koğuş tuvaletinde hareketsiz halde bulundu

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan bir mahkum, koğuşun tuvaletinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.
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Olay, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde tutuklu olarak bulunan M.Ö., koğuş arkadaşları tarafından tuvalette asılı ve hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine durum hızla infaz koruma memurlarına bildirildi.

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Haber verilmesi üzerine cezaevine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, M.Ö.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Cezaevine gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından M.Ö.’nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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