Bolu'da 14 yaşındaki çocuğa tecavüz hastanede ortaya çıktı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 07:22

Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden lise öğrencisinin hamile olduğu öğrenildi. 14 yaşındaki lise öğrencisi koruma altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı. Hastanenin bilgilendirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan soruşturma kapsamında O.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen O.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki çocuk ise koruma altına alındı.