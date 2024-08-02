Bolu'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:14
Bolu'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranması bulunan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalardan istediği sonucu aldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplamda 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.R.’nin yaşadığı ev tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonla şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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