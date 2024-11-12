Bolu’da 7 günde 24 şahıs yakalandı: 6 tutuklama

Bolu’da 4-11 Kasım tarihleri arasında yapılan geniş kapsamlı operasyonlarda aranan 24 şahıstan 6’sı tutuklandı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 17 operasyon düzenlenirken, bir miktar uyuşturucu madde ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Bolu’da 7 günde 24 şahıs yakalandı: 6 tutuklama
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:46

Bolu Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalara dair detaylar paylaşıldı. Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranması ve tutuklama kararı bulunan 24 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 8 operasyonda 4 gram esrar, 17,04 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 50 sentetik ecza maddesi, 810 uyuşturucu hap ve bir miktar skunk ele geçirildi. Olaylara ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise son 7 günde 9 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 36 bin 500 dolu makaron, 2 kilogram 900 gram tütün, 2 sigara dolum makinesi ve 2 kaçak eşya ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca, emniyet ve jandarma trafik ekipleri son bir haftada toplam bin 748 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 33 bin 957 araç ve sürücü kontrol edildi.


Etiketler: #Operasyon

İlgili Haberler

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın da aralarında olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı: Yasadışı bahis operasyonu

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın da aralarında olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı: Yasadışı bahis operasyonu
Yasadışı bahis reklamı operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Yasadışı bahis reklamı operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu!

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler