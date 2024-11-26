Bolu’da gençler, otomobilin arkasına bağladıkları iple karda kayarak eğlendi

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir grup genç, otomobilin arkasına ip bağlayarak karda kaydı.

Bolu’da gençler, otomobilin arkasına bağladıkları iple karda kayarak eğlendi
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:52

Bolu’nun Göynük ilçesinde, üç gündür etkili olan kar yağışının ardından gençler, karda farklı bir eğlence yöntemi denedi. Göynük’e bağlı Bulanık köyü yaylasında bir grup genç, gece saatlerinde otomobilin arkasına ip bağlayarak, karda kaymak için ilginç bir yöntem tercih etti.

Gençlerden biri aracı kullanırken, diğerleri otomobile bağladıkları ipi tutarak kaymaya başladı. Lastiklerin üzerinde kayarak eğlenen gençlerin bu ilginç anları, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gençlerin eğlenceli anları, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü. Bolu’da etkili olan kar yağışı, kış mevsiminin tadını çıkarmak isteyenler için fırsat sundu. Ancak bu tür tehlikeli davranışların, güvenlik açısından dikkatli olunması gerektiği de hatırlatıldı.


Etiketler: #bolu #kar yağışı

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