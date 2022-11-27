Bolu'da kadın cinayeti: Önce öldürdü, sonra intihar etti

Bolu'da kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sevcan Dönmezer'i tabancayla öldüren Umutcan İlter isimli erkek, aynı silahla intihar etti.

AA
27 Kasım 2022 Pazar, 14:22
Bolu'da kadın cinayeti: Önce öldürdü, sonra intihar etti
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Alınan bilgiye göre, Alpagut Bey Mahallesi Zerdali Sokak'ta Umutcan İlter (25) isimli erkek, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sevcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

SEVCAN'I KATLEDİP, İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'e ateş etti. İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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