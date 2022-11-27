Bolu'da kadın cinayeti: Önce öldürdü, sonra intihar etti
Bolu'da kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sevcan Dönmezer'i tabancayla öldüren Umutcan İlter isimli erkek, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Alpagut Bey Mahallesi Zerdali Sokak'ta Umutcan İlter (25) isimli erkek, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sevcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
SEVCAN'I KATLEDİP, İNTİHAR ETTİ
Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'e ateş etti. İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sahte doktor' ifadesinde her şeyi anlattı
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- Dört bir yandan bu köye akın ediyorlar
- Can Selçuki: AKP'ye destek mum gibi eriyor
- 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
- Erdoğan'dan ekonomiye dair iddialı sözler
- Dört tabutun içinde esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
- Cumhuriyet yazdı, o isimler uçtu
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- HDP'den 'Mansur Yavaş' resti