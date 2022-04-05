Bolu'da toz fırtınası nedeniyle çamur yağdı

Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, araçların üzeri çamurla kaplandı.

AA
05 Nisan 2022 Salı, 16:25
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Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.

Hafif şekilde süren yağış nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların yarın sona ereceğini, perşembe ve cuma günü tekrar etkili olacağını bildirdi.



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