Bomba gibi patlayan taşınabilir şarj cihazı parmağını kopardı
Erzurum'da Münip Bozoğlu'nun (34) şarjdayken duman çıktığını görüp pencereden atmaya çalıştığı powerbank (taşınabilir şarj cihazı) elinde patladı. Bozoğlu'nun kopan sağ elinin işaret parmağı hastanede yerine dikildi. Münip Bozoğlu, "Güneydoğu'da askerlik yaparken 20 metre yakınıma havan topu düştü. Taşınabilir şarj cihazının patlaması da aynı onun gibi gürültülü oldu" dedi.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yapan 2 çocuk babası Münip Bozoğlu, cep telefonu şarjı için lisanslı tşınabilir şarj cihazı aldı. Bozoğlu, bir süre kullandığı cihazı önceki gün şarj etmek üzere mutfaktaki prize taktı. Odada otururken gelen sesler üzerine mutfağa giden Bozoğlu, duman çıkan taşınabilir şarj cihazını pencereden atmak isterken elinde patladı. Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan Bozoğlu, hastaneye gitti. Doktorlar tarafından kopan parmağı yerine dikilen Bozoğlu, "Ben askerliğimi Güneydoğu'da yaptım. 20 metre yakınıma havan topu düştü. Havan topunun patlayışı gerçekten çok gürültülü. Buradaki yaşadığım olay sanki askerdeki havan topunun patlaması gibi bir sesle çok gürültülü oldu. Hala kulaklarımda onun çınlaması var. Kullandığım taşınabilir şarj cihazının, güvenilir olması açısından fazla para vererek lisanslı ürün aldım. Ancak ona rağmen yine patladı" diye konuştu.
BİLİNÇSİZCE KULLANIM
Benzer olayların daha önce de yaşandığını belirten Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya, şunları söyledi:
"Taşınabilir şarj cihazlarında bu tarz olaylar yaşanmasının sebebini biz bilinçsizce kullanıma bağlıyoruz. İnsanlar telefonlarının miliamper saat olarak kapasitesini mutlaka biliyorlar artık. Tavsiyemiz ancak bu kapasitenin en fazla 3 katı büyüklükte taşınabilir şarj cihazı kullanmaları. Farz edelim şu anki cep telefonlarının bildiğim kadarıyla maksimum büyüklüğü 2 bin 500- 3 bin miliamperken 10 binlik, 20 binlik taşınabilir şarj cihazları kullanılması doğru değil. Çünkü bu cihaza zarar verebiliyor. Sonrasında uzun süreli şarjlar da yanlış. Cihazın şarj ışığı yanmadan, yani şarj bitiyor uyarısı alamadan şarja takma hususu da çok mahsurlu. Yan sanayi ürünlerin kullanılması ne yazık ki bu tarz olaylara sebebiyet verebiliyor. Bunun için tavsiyemiz şudur, vatandaşlarımızın telefonlarını aldıkları yerde uygun taşınabilir şarj cihazının hangisi olduğunu sorup öğrenmeleridir. Kullanım süreleri her elektronik cihaz için 3 yılı geçmemelidir."
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