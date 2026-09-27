Booking, Airbnb, TravelGo... Dijital konaklama platformlarına düzenleme: Teklif komisyonda görüşülecek

AKP tarafından TBMM’ye 11 Ağustos’ta sunulan ve Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama uygulamalarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda görüşülecek.

TBMM’de 10 Ağustos’ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim’de sona erecek. 50 gün aradan sonra TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak.

BAKANLIK'TAN İZİN ZORUNLULUĞU

Teklife göre, bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluğu getirilecek.

Booking uygulamasına 9 yıldır Türkiye’den erişim sağlanamıyordu. Böylece Booking'e erişim Bakanlığın denetiminde yeniden başlayacak. Halen faaliyet gösteren yabancı platformların, kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alma zorunlu olacak.

TURİZM PAYI ÖDEYECEKLER

Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.

FAALİYET ALANLARINA SINIRLAMA

Kanun teklifinde yabancı dijital konaklama platformlarına yükümlülükler de getiriliyor. Bu kapsamda yabancı dijital konaklama platformları izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek.

İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak.