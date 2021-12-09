Boris Johnson, 7. kez baba oldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson, temmuz ayında, 2’nci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.
Çiftin Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, "Başbakan ve Bayan Johnson, bugün erken saatlerde Londra Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğunun doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar" ifadesini kullandı.
Anne ve bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Sözcü, "Çift, tüm bakım ve destekleri için İngiltere Sağlık Sisteminin (NHS) harika doğum ekibine teşekkür ediyor" dedi.
İNGİLİZ BAŞBAKAN 7. KEZ BABA OLDU
Johnson’ın eşi Carrie Symonds, ilk çocuklarını 29 Nisan 2020’de Londra'daki bir hastanede dünyaya getirmiş, çiftin erkek çocuğu olmuştu.
Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu olduğu biliniyor.
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