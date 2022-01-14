Bornova'da sürdürülebilir tarım için sürekli destek

Bornova'da sürdürülebilir tarım için sürekli destek
Bornova Belediyesi, 2021 yılında üreticilere coğrafi işareti alınmış misket üzümü ve kınalı bamyanın yanı sıra erik, kiraz, kayısı ve zeytin gibi birbirinden farklı 4 bin 790 adet meyve fidanı dağıtırken, 41 çeşit yerel tohum da yetiştirilmeye başlandı.
Belediye fidanlığında çoğu atalık olmak üzere 150 bin tohum çimlendirilirken, endemik bitkilerin üretilmesi amacıyla da Bornova’nın geleneksel değerlerinden olan nar ve ayva üretimine başlandı. Ayrıca Kayadibi Mahallesi’nde bulunan 5 dönüm arazide 20 bin adet lavanta fidanı toprakla buluşturuldu.
140 Bornovalı'ya arıcılık eğitimi verilirken, üreticilere yönelik çeşitli panel ve söyleşiler düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi desteğiyle tarımsal analiz çalışmaları kapsamında Bornovalı üreticilerin toprak numuneleri analiz edildi. Üreticilere teknik destek ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlandı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Pandemi süreci sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimin önemini, köy ekonomisinin tekrar güçlenmesine ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de bu tarımsal üretimin artması amacıyla fidan dağıtımından arıcılık eğitimlerine kadar tarım alanında çalışmalar yaparak üretiminin sürmesine ve güçlenmesine katkı koyacağız” diye konuştu.
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