Bornova’da 'Temel Afet Bilinci' eğitimi

Son yıllarda yaşanan büyük afetlerin ardından Bornova Belediyesi, afetlere karşı bilinçlenme ve müdahale konusunda önemli bir adım attı. Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Temel Afet Bilinci' eğitimleri, çalışanlara hayati bilgiler sunuyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu eğitimlerin toplumsal dayanıklılığı artırmada kilit rol oynadığını belirtti.

Bornova’da 'Temel Afet Bilinci' eğitimi
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:38

Bornova Belediyesi, afetlere karşı bilinçlenme ve müdahale konusunda bir hafta sürecek 15 oturumluk eğitimlerle tüm personelini bilinçlendirecek. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerin ilkinde Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer ve Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı, deprem sırasında yapılması gereken doğru hareketlerden, deprem sonrası ilk müdahaleye kadar kapsamlı bilgiler verdi. Öziçer, bu bilgilerin sadece eğitimde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, öğrenilenlerin çevreyle paylaşılmasının toplumsal bilinci yükselteceğini belirtti.

BAŞKAN EŞKİ: HAZIRLIK, AFET ANINDA KURTARICIDIR

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de eğitimlerin yaygınlaşmasının ve Bornovalıların bu bilinci benimsemesinin önemli olduğunu ifade etti. Afetlere karşı bilinçlenmenin hayat kurtaracağını vurgulayan Başkan Eşki, “Deprem gibi doğal afetler karşısında ne kadar hazırlıklı olursak, can kayıplarını o kadar azaltabiliriz. Bu eğitimler sayesinde çalışanlarımız, sadece kendi güvenliklerini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yakın çevrelerine de bu bilinci yayacak. Bilginin paylaşımı, bir afete müdahale sürecinde toplumsal dayanışmayı artıran en önemli unsurlardan biridir” diye konuştu.


Etiketler: #İzmir #Bornova Belediyesi #Ömer Eşki
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