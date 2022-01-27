Bornovalı gençler Avrupa yolunda

27 Ocak 2022 Perşembe, 11:26

Bornova Belediyesi ve Sivil Toplumu Kalkındırma Derneği (SITOP), Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Toplumda Olumlu Değişiklikler İçin Yerel Gençlik Kampanyaları” kapsamında yaptığı iş birliği ile Bornovalı gençleri Avrupa’daki gençlerle buluşturacak. Dört ülkeden gençlerin katıldığı çalışmanın Türkiye ayağı, Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nden yürütülüyor.

Türkiye, Slovenya, Sırbistan ve Makedonya’daki gençlik çalışmalarının arttırılması, dayanışma, çeşitlilik, hoşgörü ve temel insan haklarına saygı gibi ortak Avrupa değerlerinin anlaşılması ve desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projede, 14-18 yaş arası Bornovalı 10 genç yer alıyor. Gençlerin kentsel ve sosyal becerilerinin yanı sıra medya okuryazarlıklarını güçlendirmesi, yerel eylemler yoluyla harekete geçmeleri için fırsatlar da sağlayan çalışma, Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nden yürütülüyor.

Proje eğitmenlerinden Psikolog Eda Erten, dört ülkeden toplam 12 kişi olmak üzere öncelikle kendilerinin eğitim aldığını belirterek, “Seçtiğimiz 10 öğrenci ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlerimiz şu an proje yazma aşamasında. Sonra Slovenya’ya giderek sunumlarını gerçekleştirecek. STK Yerleşkesi’nin kapılarını bizlere açan Bornova Belediyesi ve Başkan Mustafa İduğ bize büyük destek veriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Proje için seçilen öğrencilerden Can Tutkun İldeş, “Bu projeden Bornova Belediyesi sayesinde haberdar oldum. Benim için çok heyecan verici bir proje. Çünkü toplumsal sorunlara gençlerin bakış açısıyla çözüm önerileri sunuluyor. Sonuçlarının da çok güzel olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bir diğer katılımcı öğrenci Selma Daş ise duygularını, “Proje beni çok heyecanlandırıyor. Bunun nedeni gençlere yönelik bir çalışma olması ve gençler tarafından yürütülmesi. Çünkü bizler çok daha fazla üretken olabiliriz” sözleri ile getirdi.