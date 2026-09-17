Borsa İstanbul'daki gelişmeler üzerine CHP Ekonomi Masası acil toplandı

Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından CHP'den yeni hamle geldi.

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP ekonomi masasının acil toplanma kararı aldığını duyurdu.

Atakan Sönmez'in paylaşımı şu şekilde:

"CHP Ekonomi Masası acil toplanıyor. Borsada yaşanan ve yüz binlerce tasarruf sahibini mali olarak zor durumda bırakan olağanüstü fiyat hareketleri ve yaşanan çok hızlı fon büyümelerinin yaratacağı risklerle ilgili olarak CHP Ekonomi Masası Saat 12.00’de acil olarak toplanıyor."

Kılıçdaroğlu, Ekonomi Masası toplantısına başkanlık etti.