'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirmişti; yaşamını yitirdi

'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan, katıldığı bir canlı yayın programında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:11
'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirmişti; yaşamını yitirdi
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'Borsa Kralı' lakabıyla tanıtan borsacı Nasrullah Ayan, Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçirdi. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” diyerek ayrıldı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan'ın Gaziantep'te vefat ettiğini duyurdu.


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