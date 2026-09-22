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Borsada 'AZTEK' operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor

Borsada 'AZTEK' operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor

22.09.2026 09:56:00
Güncellenme:
DHA
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Borsada 'AZTEK' operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sanal medya hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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