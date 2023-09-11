Boş yolda kaldırımdan gitti, yayalara korna çalıp yol istedi

Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:01

Güncelleme: 11.09.2023 - 10:01

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde dün akşam saat 18.00 sıralarında yolun boş olmasına rağmen bir sürücü kaldırıma çıktı. Kaldırımda ilerleyen sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi.

Yaşanan o anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Görüntüler de şahsın yolun boş olmasına rağmen kaldırımdan gittiği ve yayalara korna çalarak yol istediği görüldü.

Polis ekiplerine yapılan ihbar sonucunda şahsa 2 bin 543 TL para cezası kesildi.