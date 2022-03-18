Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi
Isparta’da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz’ı tüfekle öldürdükten sonra cesedini tandırda yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emel Gür'ün ömür boyu hapsi istendi.
Isparta'da eşini öldürdükten sonra tandırda yaktığı iddia edilen kadının müebbet hapsi istendi.
Olay, 13 Ekim 2020'de Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür (42) ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz(45) arasında tartışma çıktı.
Gür, Yılmaz'ı eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, çiftin 3 çocuğu, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Çocuklardan Ö.Y.'nin (17) 'suça iştirak'ten tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, çiftin en küçük çocuğu Ö.Y. (6) tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ
Mütalaasını veren savcı, Emel Gür’ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık icin ömür boyu hapis cezası istedi.
Savcı, tutuksuz yargılanan Ö.Y.'nin cinayete iştirak ettiğine ilişkin delil olmadığını, olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.
İlgili Haberler
- Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı
- Öldürülüp cesetleri tandıra gömülen çiftin katili 3 yakınına müebbet hapis istemi
- 'Kızdan güreşçi olmaz' diyenleri utandıran şampiyon
Video Haberler
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
- Evin bodrum katından 'su borusu' geçiyor
- Rusya Lviv’de havalimanını vurdu!
- 2 lise öğrencisi not bırakıp intihar etti
- 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
En Çok Okunan Haberler
- Milyarlarca Euro yurttaşın cebinden çıkacak
- Sadri Alışık, unutulmaz replikleriyle yâd ediliyor
- Saray'a yapılacak spor tesisi ihalesi de yandaşa!
- FT: 'Batı 'garantör ülke' talebine mesafeli'
- Pes dedirten ticaret: Fıstık ezmesi içerisine sakladılar
- Devler Ligi'nde final yolu belli oldu!
- Burger King'den Rusya kararı
- Avrupalı tasarımcıdan ilginç bağış: O bir seks sembolü
- Yeşilçam'ın kural dışı yıldızı: Sadri Alışık
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu