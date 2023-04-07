Boşandığı kadın ile iki kızını öldüren sanığa 'tahrik' indirimi!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:02

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:03

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde boşandığı kadın ile 2 kızını öldüren fail Raci Arslan (44), 'tahrik indirimi' uygulanarak toplamda 66 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Aralık 2020 tarihinde Kurtuluş Mahallesi Fabrika Önü Sokak Özbağ 3 Sitesi'nde meydana geldi. İhbarla adrese giden polis, girdikleri evde 3 kadının ateşli silah ile vurulduğunu gördü. Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan'ın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da, hastanede hayatını kaybetti.

Polis, kaçan fail Raci Arslan'ı sokakta sıkıştırdı. Silahla intihara kalkışan Arslan, vurularak yaralı yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören Raci Arslan gözaltına alınıp, tutuklandı.

Raci Arslan hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Raci Arslan hakkında boşandığı kadını öldürmekten "müebbet hapis cezası", kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürmekten ise "İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istendi.

"EŞİM SİLAHA KOŞTU O ALMADAN BEN ALDIM"

Son duruşmada pişman olduğunu öne süren fail Raci Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Eşimden ayrılmıştım ama evlilik birliğimiz devam ediyordu. Kahvaltı sırasında evdeki kirliliği sorduğumda, eşim ve kızlarım tarafından tehdit edildim. Ellerinde bıçak ile saldırmaya başladılar. Evde silah vardı. Eşim silaha doğru koştu, ama o almadan ben aldım. O anda kızlar odalarına kaçmışlardı ve ben de silahla vurdum. Kızlar da sürekli evden kaçıyorlardı. Kızlar, anneleri ile beni 2 kere zehirlemeye çalıştılar. Hayatımdan bıkmıştım. Utandığımdan bazı şeylerin üzerini kapatmaya çalışıyordum. Şerefimi beş paralık ettiler. Suçum, günahım yoktu. Sadece evin kirlenmesini söyledim. Olaydan sonra da kendimi kaybettim. Nereye gittiğimi ve ne yaptığımı bilmiyorum."

"BABAM YAPMASAYDI; BEN YAPACAKTIM"

Son duruşmada, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Anıl Arslan (22) da, SEGBİS aracılığı ile ifade verdi.

Babasından şikâyetçi olmadığını söyleyen Anıl Arslan, "Silahı aldıktan 1 gün sonra ablam beni şikayet etti ve cezaevine girdim. Ablamın davranışları sürekli aynıydı. Annemi değil de kardeşlerimi vuracaktım. Babam yapmasaydı; bu işi ben yapacaktım" dedi.

Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) duruşmaya bağlanıp, ifade veren ailenin diğer oğlu E.A. (17) da, babasından şikâyetçi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Annem ile ablalarım, babama hakaret etti. Babamı sakinleştirirken annem bıçak ile geldi ve hakaret etmeye devam ediyordu. Babam evden çıkarken annem gelip, bir şeyler söyledi. Sonra annem tabancaya doğru giderken babam önceden aldı ve vurdu. Annem ile kardeşlerim sürekli babama hakaret ediyorlardı."

"BABAMDAN ŞİKâYETÇİ DEĞİLİM"

AGO'dan duruşmayı izleyip, ifade veren F.A. (15) ise, annesi ile ablalarının babalarına küfür ettiğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Ablamlar, babama iftira atıyorlardı. Annem de elinde bıçak ile geldi ve tartışmaya başladılar. Annem sonra silahı alarak, babama yöneltmişti. Babam da silahı alarak onları vurdu. Babamı istemiyorlardı ve çayına fare zehri bile koymuşlardı. Babamdan şikâyetçi değilim."

İfadelerin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanığa "tahrik indirimi" uygulayan heyet, Raci Arslan'ı alt soyu olan kızlarını öldürmekten 48 yıla, boşandığı kadını öldürmekten ise 18 yıl hapse mahkûm etti. Toplamda 66 yıl hapis cezası alan Arslan'ın mahkeme kararı, Yargıtay'a gönderildi.