Boşandığı kadını tabancayla bacağından vurdu
Sevilay Kılıç, iki gün önce boşandığı Cenk Erginsoy tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, öğle saatlerinde Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'nde 6 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Cenk Erginsoy, 2 gün önce boşandığı Sevilay Kılıç'ın oturduğu eve gitti.
Kavga sırasında Erginsoy, yanında getirdiği tabancayla Kılıç'ı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bu sırada kaçmaya çalışan Erginsoy, binanın dış kapısında polis ile karşılaştı. Çıkan arbede sırasında başını kapıya çarpan Erginsoy yaralandı. Erginsoy ile Kılıç, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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