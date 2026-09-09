Boşanma aşamasında palayla konteyner kenti bastı: 4 kişiyi yaraladı

Hatay Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşanan olayda; 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası yanındaki palayla ortalığı kana bulamıştı.

Birlikte yaşadığı ancak ayrılma aşamasında olduğu E.Ş.’ye saldıran ve çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş.’yi de yaraladı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şahsın, ilk ifadesinde alkolün etkisindeyken eşine sinirlenerek ortalığı kan gölüne çevirdiğini söylediği öğrenildi.